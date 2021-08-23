В Пентагоне не исключают, что огонь у аэропорта Кабула открыл кто-то из талибов

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США пока не может с уверенностью заявить, кто открыл огонь у аэропорта Кабула, но не исключает, что это был боевик движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не можем исключать, кем был [открывший огонь] враждебно настроенный субъект", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, может ли американская сторона с уверенностью заявить, что это не кто-то из талибов. "Это только что произошло, так что я не знаю, когда у нас будет больше <...> [данных] по этому поводу", - добавил представитель американского оборонного ведомства.

США на ежедневной основе постоянно поддерживают контакты с талибами по вопросу безопасности аэропорта Кабула.