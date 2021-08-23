Медведчук призвал киевских политиков проанализировать статью Путина о русских и украинцах

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук в преддверии отмечаемого 24 августа 30-летия провозглашения независимости Украины призвал украинских политиков внимательно изучить недавнюю статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". По его оценке, которую он изложил в понедельник в публикации на официальном сайте партии, статья "уже запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде". Однако "в ней есть очень важные нюансы, которые необходимо анализировать украинским политикам", уверен он.

"Путин сегодня не только не оспаривает украинскую государственность, но и право Украины становиться "анти-Россией", - считает Медведчук. - Но тогда он ставит вопрос о статусе территорий, которые, исходя из своего исторического формирования, быть "анти-Россией" никак не желают. Ведь Украина активно выталкивает миллионы русскоязычного населения из правового поля, а к Донбассу формируется отношение как к мятежной колонии. И посыл Путина совершенно понятен: раз для руководства Украины русскоязычные граждане являются чем-то неполноценным, то для России - они один народ с русскими".

Глава политсовета ОПЖЗ также обращает внимание на слова Путина о том, русскоязычное население Украины, лишенное гражданских прав и культурно-исторического прошлого, поставили перед невозможностью иметь свое политическое представительство в Верховной Раде, иметь свои СМИ и партийные проекты. "И дальше этот вопрос ставится перед Европой. А для Европы это очень неудобный вопрос. Тут надо или отказаться от принципов демократии и поступить, как выгодно здесь и сейчас, или одернуть Украину и заставить ее прекратить репрессии против оппозиции", - указывает Медведчук.

"В этой ситуации Путин выигрывает в любом случае, - уверен украинский политик. - Если Европа не реагирует на притеснение оппозиции и русскоязычного населения, то Путин ловит их на лукавстве и двойных стандартах. Если Европа начинает реагировать на украинский беспредел, то Путин становится гарантом демократии в Восточной Европе".

"Складывается впечатление, что Россия готовит информационную и идеологическую основу в отношении Украины, - продолжает Медведчук. - При этом учитывается именно политическая ситуация внутри нашей страны, тупик, в который ее завела прошлая и нынешняя власть. Возможно, Европа, а тем более США, не хотят признавать этого тупика, в который завели Украину под "их чутким руководством", но в определенных условиях, им придется это признать, и тогда проект Украина либо "оптимизируют" в меньших границах, либо вообще спишут за ненадобностью".