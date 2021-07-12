Проект "анти-Россия" и подлинная суверенность. Путин — о единстве русских и украинцев

Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.
Подлинная независимость Украины, убежден он, возможна только в партнерстве с Россией, которая, несмотря на "стену" между двумя соседними странами, готова к диалогу по любым, даже самым сложным вопросам.
ТАСС собрал ключевые тезисы и самые яркие моменты публикации.
О "стене" между Россией и Украиной
- "Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, <...> воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства".
О роли советских властей
- "Современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России", которая "фактически была ограблена" при советской власти.
- С одной стороны, это касается передачи территорий: Крыма - "с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм", Закарпатья - проигнорировав желание местных жителей войти в состав РСФСР или непосредственно СССР.
- К тому же советские власти сыграли решающую роль в укреплении представления об украинцах как отдельном народе: "Именно советская национальная политика вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".
О роли российских властей
- Союзные республики должны были выходить из состава СССР в тех границах, в каких в него вошли, считал Анатолий Собчак. "Другими словами - уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить".
- Тем не менее Россия признала новые геополитические реалии: "И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна".
О проекте "анти-Россия"
- США и страны Евросоюза задолго до 2014 года пытались заставить Киев свернуть экономическое сотрудничество с Москвой: "Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой - превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина - не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся".
- При этом сам проект основан на наработках еще "польско-австрийских идеологов создания "анти-Московской Руси".
О Донбассе
- Жители Донецка и Луганска были вынуждены взяться за оружие, чтобы "защитить свой дом, язык, свою жизнь", хотя изначально пытались отстоять свою позицию мирно.
- "Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство", но "Киеву Донбасс просто не нужен": проект "анти-Россия" может "держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага" "под протекторатом, контролем со стороны западных держав".
О нынешнем состоянии Украины
- "Не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное "освоение" территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО".
- Параллельно идет поглощение остатков украинской экономики, которая, вопреки обещаниям лидеров страны, так и не стала одной из ведущих в Европе: "Украина сейчас - беднейшая страна Европы".
О попытках размежевать народы
- Киев взял курс на "формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России", что по своим последствием сравнимо с "применением против нас оружия массового поражения".
- "Ударили и по нашему духовному единству. Как и во времена Великого княжества Литовского, затеяли новое церковное размежевание".
- Украинские власти "делают все, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине".
О Владимире Зеленском
- "Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала".
О сторонниках партнерства с Россией
- Сторонников партнерства с Москвой миллионы, но "им не дают поднять голову". "У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными".
О диалоге
- "Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами".
О подлинно суверенной Украине
- "Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией <...> Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы один народ".
- "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам".