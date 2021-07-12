Проект "анти-Россия" и подлинная суверенность. Путин — о единстве русских и украинцев

Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Подлинная независимость Украины, убежден он, возможна только в партнерстве с Россией, которая, несмотря на "стену" между двумя соседними странами, готова к диалогу по любым, даже самым сложным вопросам.

ТАСС собрал ключевые тезисы и самые яркие моменты публикации.

О "стене" между Россией и Украиной

"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, <...> воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства".

О роли советских властей

"Современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России", которая "фактически была ограблена" при советской власти.

С одной стороны, это касается передачи территорий: Крыма - "с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм", Закарпатья - проигнорировав желание местных жителей войти в состав РСФСР или непосредственно СССР.

К тому же советские власти сыграли решающую роль в укреплении представления об украинцах как отдельном народе: "Именно советская национальная политика вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".

О роли российских властей

Союзные республики должны были выходить из состава СССР в тех границах, в каких в него вошли, считал Анатолий Собчак. "Другими словами - уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить".

Тем не менее Россия признала новые геополитические реалии: "И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна".

О проекте "анти-Россия"

США и страны Евросоюза задолго до 2014 года пытались заставить Киев свернуть экономическое сотрудничество с Москвой: "Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой - превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина - не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся".

При этом сам проект основан на наработках еще "польско-австрийских идеологов создания "анти-Московской Руси".

О Донбассе

Жители Донецка и Луганска были вынуждены взяться за оружие, чтобы "защитить свой дом, язык, свою жизнь", хотя изначально пытались отстоять свою позицию мирно.

"Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство", но "Киеву Донбасс просто не нужен": проект "анти-Россия" может "держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага" "под протекторатом, контролем со стороны западных держав".

О нынешнем состоянии Украины

"Не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное "освоение" территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО".

Параллельно идет поглощение остатков украинской экономики, которая, вопреки обещаниям лидеров страны, так и не стала одной из ведущих в Европе: "Украина сейчас - беднейшая страна Европы".

О попытках размежевать народы

Киев взял курс на "формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России", что по своим последствием сравнимо с "применением против нас оружия массового поражения".

"Ударили и по нашему духовному единству. Как и во времена Великого княжества Литовского, затеяли новое церковное размежевание".

Украинские власти "делают все, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине".

О Владимире Зеленском

"Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала".

О сторонниках партнерства с Россией

Сторонников партнерства с Москвой миллионы, но "им не дают поднять голову". "У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными".

О диалоге

"Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами".

О подлинно суверенной Украине