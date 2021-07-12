Путин: вражда с Россией неприемлема для миллионов украинцев, но им не дают поднять голову

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Миллионы украинцев считают неприемлемым курс на превращение Украины в антипода России, но их запугивают и преследуют, а иногда и убивают. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"Для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей - миллионы, - подчеркнул глава российского государства. - Но им не дают поднять голову".

У таких людей, как отметил Путин, практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. "Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными", - констатировал российский президент.

Борьба за дом и жизнь

Путин обратил внимание на то, что "правильным" патриотом Украины сейчас объявляется "лишь тот, кто ненавидит Россию". Более того, продолжил он, всю украинскую государственность, видимо, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее.

"Ненависть и озлобление - и мировая история это не раз доказывала - весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями", - заметил глава государства.

Он вновь подчеркнул, что миллионы жителей Украины отвергли проект "анти-Россия". Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор, а жители Юго-Востока мирно пытались отстоять свою позицию, напомнил российский лидер.

"Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь", - обрисовал ситуацию Путин. "Разве им оставили иной выбор - после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?" - задался вопросом он.

Российский президент отметил, что такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. "Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся", - заверил он.

Курс на насильственную ассимиляцию

Президент России заявил, что курс на насильственную ассимиляцию русских на Украине по своим последствиям сравним с применением оружия массового уничтожения.

"Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы", - сообщил глава государства.

Президент назвал закон "О коренных народах Украины", в который не включены русские, новыми семенами раздора в стране "очень сложной по территориальному, национальному, языковому составу, по истории своего формирования".

"Может прозвучать аргумент: раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают - русскими, украинцами или белорусами. Полностью с этим согласен. Тем более что определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях - это право каждого человека, свободного в своем выборе", - отметил он.

Вместе с тем, Путин убежден, что на Украине на сегодняшний день совершенно другая ситуация, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности. "И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия - их враг", - заявил президент.

1 июля Рада приняла закон "О коренных народах Украины". Согласно документу, таковыми теперь являются крымские татары, караимы, крымчаки. Подразумевается, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.