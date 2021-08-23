В Пентагоне заявили, что эвакуирующим людей из Афганистана самолетам угрожает опасность

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американские власти считают, что военно-транспортным самолетам, осуществляющим эвакуацию людей из Афганистана, угрожает серьезная опасность. Об этом заявил в понедельник в ходе регулярного брифинга в Пентагоне глава Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Стив Лайонс.

"Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности", - указал он, отвечая на вопрос о том, что может угрожать американским военно-транспортным самолетам, прибывающим в Кабул и вылетающим из города.

По словам Лайонса, ТРАНСКОМ поддерживает постоянную связь с Центральным командованием (СЕНТКОМ) ВС США в выявлении возможных угроз. "Я уверен, что мы принимаем все необходимые меры, чтобы предотвратить их", - заключил генерал.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.