Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Афганистане на спецсессии в Женеве

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит во вторник на специальной сессии в Женеве положение в области прав и свобод в Афганистане. На обсуждение вынесен предложенный Пакистаном от имени стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) проект резолюции, в котором, в частности, говорится о необходимости проведения расследования нарушений прав человека и привлечения виновных к ответственности.

Спецсессия созвана по просьбе Пакистана как координатора ОИС, а также Афганистана в связи с "серьезной обеспокоенностью положением в Афганистане". Согласно программе заседания, на нем выступят верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, председатель комиссии по правам человека в Афганистане Шахарзад Акбар и постоянный представитель Афганистана при женевской штаб-квартире ООН Насир Ахмад Андиша. В ходе дискуссии, которая будет проходить большей частью в формате телеконференции, запланированы также выступления делегаций других стран и неправительственных организаций.

В опубликованном накануне заседания проекте резолюции говорится о "серьезной обеспокоенности нарушениями и злоупотреблениями в отношении прав человека и нарушениями международного гуманитарного права в Афганистане". Ко всем сторонам конфликта обращен "настоятельный призыв" соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом и прекратить насилие. В документе выражена поддержка мирному процессу при соблюдении прав человека, включая "полное, равное и значимое участие женщин". В проекте резолюции речь идет также о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану, подчеркнута "необходимость транспарентного и быстрого расследования сообщений" о нарушениях прав человека и привлечения виновных к ответственности. К верховному комиссару ООН по правам человека обращена просьба представить письменный доклад о ситуации в Афганистане на 49-й сессии СПЧ.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия была в очередной раз избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.