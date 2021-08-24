Норвегия вывезла из Афганистана более 370 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Норвегии эвакуировали из Афганистана в общей сложности 374 человека. Об этом сообщила во вторник телекомпании NRK глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде.

"Норвегия к настоящему моменту эвакуировала из Афганистана 374 человека", - сказала она.

Утром во вторник, в частности, в аэропорту Осло приземлился очередной самолет из Кабула со 157 людьми на борту. Министр добавила, что эвакуация будет продолжаться, пока аэропорт Кабула открыт. На самолетах из страны вывозят как норвежских граждан, так и афганцев, сотрудничавших с Норвегией, ЕС и другими международными структурами.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.