Талибы назначили нового губернатора восточной провинции Хост

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) назначило муллу Мохаммада Наби Омри новым губернатором восточной афганской провинции Хост. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов).

"Мулла Мохаммад Наби Омри, член политического бюро [движения], назначен губернатором провинции Хост на востоке Афганистана", - подчеркивается в заявлении.

Город Хост, административный центр одноименной провинции, граничащей с Пакистаном, перешел под контроль талибов 15 августа. В этот же день боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.