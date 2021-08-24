CNN: лидеры стран G7 на саммите обсудят вопрос признания "Талибана"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) на чрезвычайном саммите по ситуации в Афганистане обсудят возможность официального признания радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Инициатором обсуждения выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным источников CNN, британский премьер считает, что страны "семерки" должны выработать единый подход к талибам, что в перспективе позволило бы утвердить план признания нового правительства Афганистана. Как указывает телекомпания, то или иное решение по вопросу признания "Талибана" могло бы быть использовано в качестве рычага давления на радикалов с целью принудить их к соблюдению прав человека.​​​​​