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Смена власти в Афганистане
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CNN: лидеры стран G7 на саммите обсудят вопрос признания "Талибана"

По данным телеканала, инициатором обсуждения выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/Rahmat Gul

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) на чрезвычайном саммите по ситуации в Афганистане обсудят возможность официального признания радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

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"Талибан" у власти:

Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Инициатором обсуждения выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным источников CNN, британский премьер считает, что страны "семерки" должны выработать единый подход к талибам, что в перспективе позволило бы утвердить план признания нового правительства Афганистана. Как указывает телекомпания, то или иное решение по вопросу признания "Талибана" могло бы быть использовано в качестве рычага давления на радикалов с целью принудить их к соблюдению прав человека.​​​​​

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АфганистанВеликобританияДжонсон, БорисСмена власти в Афганистане
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