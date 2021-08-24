G7 согласовала подход к эвакуации и дорожную карту отношений с "Талибаном"

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Группа семи (G7) согласовала совместный подход к эвакуации из Афганистана и требует от пришедшего к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. Об этом заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам чрезвычайного виртуального саммита Группы семи по ситуации в Афганистане.

"Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с "Талибаном", возможно, в Кабуле будет правительство "Талибана". И главное условие, которое мы ставим как G7, - они должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих", - сказал Джонсон в эфире телеканала "Скай ньюс".

Саммит Группы семи прошел по инициативе Соединенного Королевства, страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) при участии руководства ЕС и генсеков ООН и НАТО Антониу Гутерриша и Йенса Столтенберга.