Талибы считают необоснованными обвинения Запада в нарушении прав человека

БЕЙРУТ, 24 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подвергло критике заявление лидеров "семерки", касающееся необходимости соблюдения прав человека в Афганистане. Как заявил во вторник вещающему из Бейрута телеканалу Al Mayadeen представитель Политбюро движения Мохаммад Наим, "предупреждения такого рода со стороны Запада не являются чем-то новым для талибов".

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"Мы являемся мишенью западных СМИ на протяжении более 20 лет, и хорошо представляем, как готовятся доклады о нарушении прав человека", - сказал он.

Наим назвал "пустыми и необоснованными" прозвучавшие ранее со стороны правозащитников обвинения талибов в расправах над своими противниками. "Разговоры о казнях не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

Страны Группы семи (G7) по итогам состоявшегося во вторник чрезвычайного виртуального саммита призвали будущее афганское правительство соблюдать международные обязательства, бороться с терроризмом и уважать права человека. В заявлении на "Талибан" возложена ответственность "за действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в особенности женщин, девочек и меньшинств, по поиску инклюзивного политического решения в Афганистане".

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет напомнила "Талибан" о данных обещаниях в сфере прав человека. "Теперь на талибах лежит обязанность полностью претворить эти обещания в реальность", - подчеркнула она. Верховный комиссар сообщила, что с начала нынешнего года свои дома покинули 270 тыс. афганцев и общее число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 3,5 млн.