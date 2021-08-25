Госдеп заявил, что обзвонил всех американцев, изъявивших желание покинуть Афганистан

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Представители Госдепартамента США обзвонили всех американцев, которые подали через сайт американского посольства в Кабуле специальные заявки о желании выехать из Афганистана. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"По состоянию на сегодняшнее утро Госдепартамент обзвонил всех американцев, которые выразили намерение покинуть Афганистан", - написал он на своей странице в Twitter. Прайс пояснил, что соответствующие заявки можно было оставить через специальную форму на сайте посольства США в Кабуле.

"Мы сделали более 4 тыс. персональных звонков за последние четыре дня", - добавил он.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что попросил госсекретаря США Энтони Блинкена сообщить в среду, сколько американцев все еще остаются в Афганистане, сколько были эвакуированы. За последние дни журналисты на брифингах в Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне пытались уточнить эти данные, но им лишь говорили, что речь идет о "нескольких тысячах".

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов захватили столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.