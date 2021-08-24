Главная цель НАТО в Афганистане — эвакуация людей. Уложатся ли военные за неделю?

По информации Пентагона, с конца июля военные США эвакуировали из Афганистана около 42 тыс. человек. Вывоз иностранцев и союзников остается приоритетом для сил НАТО. Разбираемся, как много людей им предстоит эвакуировать и успеют ли они сделать это до 31 августа — дедлайна по выводу иностранных войск из Афганистана.
В Вашингтоне не знают точно, сколько американских граждан остаются в захваченном талибами (запрещенное в РФ движение "Талибан") Афганистане.
"Мы не можем назвать вам точное число, — заявил журналистам CNN советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. — Мы считаем, что речь идет о нескольких тысячах американцев, которых нам предстоит безопасно вывезти из страны".
Как напоминает The New York Times, на прошлой неделе американские официальные лица подсчитали, что в Афганистане находится от 10 тыс. до 15 тыс. граждан США. Генерал-майор Уильям Тейлор из Генштаба Пентагона заявил, что с 14 августа из страны удалось вывезти 2,5 тыс. американцев.
В путанице с цифрами чиновники винят самих граждан. По прибытии в Афганистан американцев просят регистрироваться в посольстве страны. Однако некоторые игнорируют это правило либо уезжают, не уведомив власти. Все это только усложняет подсчеты.
"Последние несколько дней мы работали над тем, чтобы получить как можно более точные данные, — сказал Салливан в интервью NBC. — Мы обратились к тысячам американцев по телефону, электронной почте, через текстовые сообщения".
Несмотря на постоянную эвакуацию, сообщается, что не все американцы в Афганистане могут попасть в аэропорт. Вокруг него сохраняется столпотворение из местных жителей, желающих покинуть страну. На прошлой неделе в Пентагоне признались, что военные не смогут сопроводить находящихся в Афганистане американцев и их семьи до кабульского аэропорта. Для эвакуации людям предстоит самим добираться до транспортного узла. На сайте американского посольства в Кабуле также говорится, что правительство США не может гарантировать безопасный проход своих граждан в аэропорт Карзая. Направляющиеся туда люди должны сами оценивать риски.
К обеспечению порядка на подходах к зоне вылета подключились талибы. Согласно заявлениям Госдепа, они пока соблюдают обязательства и позволяют американским гражданам свободно проходить через их КПП. При этом боевики останавливают и задерживают некоторых афганцев.
Обстановка в районе аэропорта остается небезопасной. На прошлой неделе в результате стрельбы и давки там погибло около 20 человек. В понедельник утром в аэропорту произошла перестрелка, в результате которой погиб афганский силовик и еще трое военных получили ранения. После этого там начался пожар. По словам Джейка Салливана, особая опасность исходит от боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ), которым также противостоят талибы.
Зеленый коридор
Ранее администрация Байдена указывала, что военным предстоит эвакуировать от 50 тыс. до 60 тыс. афганских союзников, которые сотрудничали с иностранцами. При этом, как передают источники CNN, с 23 августа в местный аэропорт стали пускать только граждан США, владельцев американских грин-карт (вида на жительство) и граждан стран НАТО. Эти же люди имеют право провести с собой ближайших родственников. Афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят. При этом собеседники агентства Reuters опровергают сообщения CNN о новом пропускном режиме.
СМИ также сообщают, что в аэропорту уже находятся тысячи афганцев без всяких документов. Скорее всего, им удалось попасть туда в первые дни хаоса после взятия Кабула талибами. Источники CNN отмечают, что военные не собираются выдворять их за пределы аэропорта, но пока и не размещают в самолетах.
Всего, по данным журналистов, эвакуации в аэропорту ожидают примерно 20 тыс. человек. Их должны вывезти 18 самолетов, которые подключили к этой операции. Воздушные суда предоставили шесть пассажирских авиакомпаний по приказу министра обороны США Ллойда Остина.
Гражданские самолеты не заходят в кабульский аэропорт, а доставляют пассажиров из военных баз и аэропортов в других странах. В Пентагоне считают, что в Афганистане этому транспорту может угрожать опасность.
Сейчас круглосуточную работу аэропорта Кабула обеспечивают около 800 гражданских представителей государств НАТО, порядок поддерживают военные из США, Великобритании и Турции. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух.
Затяжная эвакуация
Несмотря на то что эвакуация иностранцев и афганских союзников в последние дни идет усиленными темпами, силы НАТО рискуют не успеть закончить ее до 31 августа. Именно к этой дате, согласно договоренностям Вашингтона с талибами, все иностранные войска должны выйти из Афганистана.
Теперь же Байден не исключает, что операцию могут продолжить и после дедлайна. Это произойдет, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех иностранцев.
Пойти на этот шаг Байдена уговаривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и, как пишут СМИ, другие европейские лидеры. Накануе Байден и Джонсон провели телефонный разговор и договорились содействовать в эвакуации из Афганистана всех, кто имеет на это право, и даже после 31 августа.
Во вторник, 24 августа, представители стран "Большой семерки" (G7) обсудят эту тему на экстренной встрече. Одновременно агентство Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации сообщило, что Байден примет решение о продлении операции после 31 августа в ближайшие 24 часа.
В ответ на эти новости талибы уже заявили, что будут рассматривать присутствие иностранных сил в Афганистане после 31 августа как продолжение оккупации.
Дмитрий Беляев