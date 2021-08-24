Главная цель НАТО в Афганистане — эвакуация людей. Уложатся ли военные за неделю?

По информации Пентагона, с конца июля военные США эвакуировали из Афганистана около 42 тыс. человек. Вывоз иностранцев и союзников остается приоритетом для сил НАТО. Разбираемся, как много людей им предстоит эвакуировать и успеют ли они сделать это до 31 августа — дедлайна по выводу иностранных войск из Афганистана.

"Мы не можем назвать вам точное число, — заявил журналистам CNN советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. — Мы считаем, что речь идет о нескольких тысячах американцев, которых нам предстоит безопасно вывезти из страны".

Как напоминает The New York Times, на прошлой неделе американские официальные лица подсчитали, что в Афганистане находится от 10 тыс. до 15 тыс. граждан США. Генерал-майор Уильям Тейлор из Генштаба Пентагона заявил, что с 14 августа из страны удалось вывезти 2,5 тыс. американцев.

В путанице с цифрами чиновники винят самих граждан. По прибытии в Афганистан американцев просят регистрироваться в посольстве страны. Однако некоторые игнорируют это правило либо уезжают, не уведомив власти. Все это только усложняет подсчеты.

"Последние несколько дней мы работали над тем, чтобы получить как можно более точные данные, — сказал Салливан в интервью NBC. — Мы обратились к тысячам американцев по телефону, электронной почте, через текстовые сообщения".

Несмотря на постоянную эвакуацию, сообщается, что не все американцы в Афганистане могут попасть в аэропорт. Вокруг него сохраняется столпотворение из местных жителей, желающих покинуть страну. На прошлой неделе в Пентагоне признались, что военные не смогут сопроводить находящихся в Афганистане американцев и их семьи до кабульского аэропорта. Для эвакуации людям предстоит самим добираться до транспортного узла. На сайте американского посольства в Кабуле также говорится, что правительство США не может гарантировать безопасный проход своих граждан в аэропорт Карзая. Направляющиеся туда люди должны сами оценивать риски.

К обеспечению порядка на подходах к зоне вылета подключились талибы. Согласно заявлениям Госдепа, они пока соблюдают обязательства и позволяют американским гражданам свободно проходить через их КПП. При этом боевики останавливают и задерживают некоторых афганцев.

Обстановка в районе аэропорта остается небезопасной. На прошлой неделе в результате стрельбы и давки там погибло около 20 человек. В понедельник утром в аэропорту произошла перестрелка, в результате которой погиб афганский силовик и еще трое военных получили ранения. После этого там начался пожар. По словам Джейка Салливана, особая опасность исходит от боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ), которым также противостоят талибы.

Зеленый коридор

Ранее администрация Байдена указывала, что военным предстоит эвакуировать от 50 тыс. до 60 тыс. афганских союзников, которые сотрудничали с иностранцами. При этом, как передают источники CNN, с 23 августа в местный аэропорт стали пускать только граждан США, владельцев американских грин-карт (вида на жительство) и граждан стран НАТО. Эти же люди имеют право провести с собой ближайших родственников. Афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят. При этом собеседники агентства Reuters опровергают сообщения CNN о новом пропускном режиме.