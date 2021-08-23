CNN: Франция и ФРГ поддержат призыв Великобритании продлить вывод войск США из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Франция и Германия на виртуальной встрече лидеров Группы семи (G7) намерены наряду с Великобританией добиваться продления сроков вывода войск США из Афганистана. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично попросит президента США Джо Байдена о продлении сроков вывода американских войск после 31 августа. По словам источников CNN, премьер Великобритании, председательствующей в этом году в G7, возглавит группу из нескольких стран - союзников США, которые "окажут давление на Байдена". Телекомпания подчеркивает, что с призывом к Байдену могут выступить лично президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Встреча лидеров стран G7 состоится в виртуальном формате 24 августа по предложению Великобритании, которая в этом году председательствует в объединении. Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин ранее указал, что США и другие западные страны столкнутся с последствиями, если не выведут свои войска из Афганистана к концу лета.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.