Талибы захватили Кабул, но не весь Афганистан. Последний регион продолжает сопротивление

После ухода американских военных из Афганистана боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) за считаные недели захватили практически всю территорию страны, в том числе и столицу — Кабул. Однако на афганской карте остается последний островок сопротивления, где силы, не признающие власть радикалов, взялись за оружие. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех и сын влиятельного афганского командира Ахмада Шах Масуда не желают сдавать страну талибам и продолжают сражаться за сотню километров от столицы. Оплот нового афганского сопротивления сформировался в провинции Панджшер — скалистом горном регионе к северу от Кабула. Несмотря на свою формальную лояльность бывшему правительству, Панджшер никогда не захватывали ни талибы, ни иностранные силы. На картах Афганистана этот регион выглядит одиноким островком, со всех сторон окруженным боевиками.

Just one last spot of Taliban resistance showing on our map now and that's in Panjshir Valley, north of Kabul. Interesting piece by @FrudBezhan on the mood there last week https://t.co/h6VY2rxSBv pic.twitter.com/poCEnzpIka — Mike Hills (@mikewhills) August 16, 2021 ​​

Большинство высокопоставленных афганских чиновников покинули страну вслед за бежавшим экс-президентом Ашрафом Гани. Однако бывший вице-президент Амрулла Салех остался в Афганистане и объявил себя формальным лидером государства. "Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности", — написал уроженец Панджшера Салех в своем Twitter. Он также призвал афганцев "присоединиться к сопротивлению", подчеркнув, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам. Сын Льва Сражаться с радикалам призвал и его земляк Ахмад Масуд — сын убитого лидера "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда. Полевой командир по прозвищу Панджшерский Лев стал заметной фигурой во время борьбы с советскими войсками, а позже — с талибами. В Афганистане этот человек имеет статус национального героя. Кстати, бывший вице-президент Салех когда-то тоже сражался под его началом. По мнению некоторых экспертов, у Масуда были все шансы объединить и возглавить Афганистан. Однако в 2001 году его убили боевики "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ организация), выдавшие себя за журналистов и спрятавшие взрывчатку в видеокамеру. Нападение произошло всего за два дня до терактов 11 сентября. Теперь место своего отца пытается занять 32-летний выпускник Королевского колледжа Лондона Ахмад Масуд. В своем письме, опубликованном французским журналом La Règle du Jeu, молодой человек призвал "всех свободных афганцев, отвергающих рабство", присоединиться к бастиону Панджшер. Кроме того, он обратился за помощью к иностранным силам во Франции, Европе, Америке, арабском мире, "которые помогли нам в борьбе за свободу сначала против Советского Союза, а затем против "Талибана" 20 лет назад". 16 августа корреспондент BBC Ялда Хаким опубликовала в Twitter совместное фото Ахмада Масуда и Амруллы Салеха.

An anti-Taliban coalition seems to be forming, including Vice President @AmrullahSaleh2 and Ahmad Massoud, son of Ahmad Shah Massoud - they are in Panjsher, about three hours drive from Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/EbuF1UXlNY — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 16, 2021

"Когда Кабул пал, панджшерцы перебросили боевые вертолеты и бронетехнику из провинции в долину", — приводит эмиратское издание The National информацию из своих источников. По их словам, там к ополчению присоединились несколько командиров афганских спецназовцев, которые отказываются сдаваться талибам. Как сообщил ТАСС источник в регионе, в отряды сопротивления могут входить до "нескольких тысяч" человек. Перспективы борьбы Несмотря на то что талибы пока не решались штурмовать Панджшер, в нынешней ситуации регион вряд ли сможет как-то переломить сложившуюся в стране ситуацию. Окруженные со всех сторон неприятелем, без доступа к границам, жители этих мест вскоре начнут испытывать трудности со снабжением. Выходом могут стать только переговоры с талибами.

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