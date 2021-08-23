Талибы намерены считать присутствие сил США после 31 августа продлением оккупации

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. США и другие западные страны столкнутся с последствиями, если не выведут свои войска из Афганистана к 31 августа. Об этом в понедельник заявил официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью британскому телеканалу Sky News .

"Это красная линия. Президент [США Джо] Байден объявил, что к 31 августа они выведут все вооруженные силы. Если они продлевают свое пребывание, это значит, что они продлевают срок оккупации, но в этом нет необходимости", - сказал он.

Шахин добавил, что талибы не готовы предоставить дополнительное время США или Великобритании для эвакуации своих граждан из Афганистана. "В противном случае будут последствия. Это приведет к недоверию между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, то это вызовет соответствующую реакцию", - указал представитель талибов.

При этом, комментируя всплеск эмиграции из Афганистана за последние недели на фоне усиления позиций "Талибана" в стране, Шахин выразил мнение, что причиной происходящего являются сугубо экономические факторы. "Я заверяю вас, что это происходит не потому, что люди встревожены или напуганы [талибами]. Они [беженцы] хотят жить в западных странах, потому что Афганистан - это бедная страна: 70% афганцев живут за чертой бедности. Поэтому все хотят переехать на Запад, чтобы начать хорошо жить. Это вид экономической миграции", - отметил он.

Шахин также подчеркнул, что сообщения о закрытии в Афганистане после захвата власти талибами школ для девочек, ранее появлявшиеся в прессе, не соответствуют действительности. "Это лживые новости. Могу сказать, что наши оппоненты выпускают много сообщений, которые не основываются на реальности, - сказал он. - Женщины ничего не потеряют [при талибах]. Они только станут носить хиджаб, если не носили его раньше. У женщин те же права, что и в Великобритании, но им надо носить хиджаб. Женщины, работающие учителями или журналистами, уже возобновили свою деятельность".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.