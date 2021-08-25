Канадский министр назвала талибов братьями, объяснив это "культурным контекстом"

ОТТАВА, 25 августа. /ТАСС/. Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф в среду назвала представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) братьями, позже объяснив свои слова "культурным контекстом".

"Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями, талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушения инфраструктуры, в том числе исторических зданий", - сказала она в среду в ходе виртуальной пресс-конференции.

Позже Монсеф, которая родилась в Иране, а выросла в Афганистане, пояснила, что упоминание слова "братья" в отношении талибов "является культурным контекстом". "Талибан" - это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами", - сказала она, подчеркнув, что либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо не поддерживает "Талибан".

На заявление министра уже отреагировал лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эрин О'Тул, который назвал "язык, используемый правительством Трюдо, совершенно неприемлемым".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны, в том числе и Канада, эвакуируют своих граждан, сотрудников посольств и некоторые категории афганских граждан.