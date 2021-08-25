CNN: эвакуации из Афганистана ожидают более 4 тыс. граждан США

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. американских граждан, находящихся сейчас в Афганистане, ожидают эвакуации из страны. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источник в Конгрессе США.

По его данным, сейчас на территории Афганистана находятся по меньшей мере 4,1 тыс. граждан США, рассчитывающих покинуть страну эвакуационными рейсами из аэропорта Кабула. Вывезены к настоящему моменту свыше 4,4 тыс. американцев.

Источник телекомпании отмечает, что далеко не все остающиеся в Афганистане американские граждане находятся в Кабуле или его окрестностях. В связи с этим, отмечает CNN, процесс их эвакуации из страны будет "более сложным".

Во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что представители внешнеполитического ведомства обзвонили всех американцев, которые подали через сайт американского посольства в Кабуле специальные заявки о желании выехать из Афганистана. По его словам, за четыре дня дипломаты "сделали более 4 тыс. персональных звонков".

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что попросил госсекретаря США Энтони Блинкена сообщить в среду, сколько американцев все еще остаются в Афганистане, сколько были эвакуированы. За последние дни журналисты на брифингах в Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне пытались уточнить эти данные, но им лишь говорили, что речь идет о нескольких тысячах.