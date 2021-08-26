Блинкен заявил, что около 1,5 тыс. граждан США могут оставаться в Афганистане

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Власти США с 14 августа эвакуировали из Кабула около 4,5 тыс. соотечественников, а также членов их семей. Как сообщил в среду на пресс-конференции в Госдепартаменте госсекретарь Энтони Блинкен, по оценкам Вашингтона, в Афганистане могут оставаться порядка полутора тысяч американцев.

"Согласно нашим оценкам, 14 августа, когда началась операция по эвакуации, <...> в Афганистане находились около 6 тыс. американских граждан, которые хотели выехать. За последние 10 дней примерно 4,5 тыс. из этих американцев были благополучно эвакуированы вместе с их ближайшими родственниками", - сказал он.

"За последние сутки мы контактировали примерно с 500 американцами и предоставили им конкретные инструкции насчет того, как безопасно добраться до аэропорта Кабула. <...> Что касается еще примерно тысячи человек, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан, то мы настойчиво пытаемся связаться с ними по несколько раз в день по разным каналам <...>, чтобы определить, по-прежнему ли они хотят уехать [из Афганистана], передать самую последнюю информацию и инструкции <...>. Некоторые из них могут уже не находиться в стране. Некоторые могли утверждать, что они являются американцами, но это не так. Некоторые могут предпочесть остаться", - отметил шеф американской дипломатии.

По его словам, в предстоящие дни власти США продолжат "прояснять статус и планы" указанных лиц. "Мы полагаем, что из этого списка из примерно тысячи человек, число американцев активно ищущих помощи, чтобы покинуть Афганистан, меньше, вероятно, значительно меньше", - добавил Блинкен. Госсекретарь подчеркнул, что власти США активно продолжают свои подсчеты и приведенные цифры могут поменяться.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон будет оказывать помощь соотечественникам и помогавшим США афганцам выехать из Афганистана и после вывода американских войск из этой страны. "Как заявил вчера президент [США Джо Байден], мы на пути к тому, чтобы закончить нашу миссию к 31 августа <...>. Но позвольте мне прояснить: нет крайнего срока для нашей работы по оказанию помощи оставшимся [в Афганистане] американцам, которые решили уехать [оттуда], а также многим афганцам, которые были с нами в течение долгих лет <...>. Эти усилия будут продолжаться каждый день. Движение "Талибан" [запрещено в РФ] взяло на себя обязательства <...> предоставлять безопасный проход американцам, гражданам третьих стран и находящимся под угрозой афганцам после 31 августа. <...> Мы разрабатываем подробные планы того, как мы можем продолжать оказывать консульскую поддержку и содействовать отъезду тех, кто хочет покинуть [Афганистан] после 31 августа. Наши ожидания и ожидания мирового сообщества заключаются в том, что люди, которые захотят покинуть Афганистан после ухода американских ВС, должны иметь возможность сделать это", - пояснил Блинкен.