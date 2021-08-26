Министр обороны Британии признал, что не всех удастся эвакуировать из Афганистана

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что не всех афганцев, имеющих право приехать в Великобританию, удастся эвакуировать из Афганистана до 31 августа, когда будут выведены войска США. Как сообщает в четверг газета The Times , он порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем, перебраться в Иран или Пакистан.

"Я бы [на их месте] рассмотрел возможность использования другого маршрута, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться [в третью страну] через границу", - приводит издание слова главы Минобороны. "Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше", - добавил он.

С момента наступления боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на Кабул до настоящего времени британские власти вывезли из Афганистана более 10 тыс. человек, включая помогавших западным силам афганцев. По данным СМИ, правительство Великобритании планирует завершить операцию по эвакуации своих подданных и помогавших им афганцев из Кабула не позднее 27 августа.

Британское внешнеполитическое ведомство предупредило ранее о высоком уровне террористической угрозы в Афганистане, призвав всех подданных Соединенного Королевства избегать зоны вблизи аэропорта Кабула.

4 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер.