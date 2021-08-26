Задержанный в Карабахе военнослужащий ВС Азербайджана бежал из госпиталя

БАКУ, 26 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в четверг, что задержанный в Нагорном Карабахе военнослужащий ВС страны Джамиль Бабаев бежал из психиатрического отделения госпиталя в городе Гянджа.
"Военнослужащий сверхсрочник азербайджанской армии Джамиль Натиг оглы Бабаев самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, в отношении Бабаева возбуждено уголовное дело. "Предполагается, что военнослужащий перешел на территорию, контролируемую российскими миротворцами", - указывается в сообщении.
Агентство Арменпресс сообщило ранее, что Бабаев был задержан в городе Мартакерт.