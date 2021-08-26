Канада прекратила эвакуацию людей из Афганистана

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Канада завершила операцию по эвакуации канадских и афганских граждан из Кабула. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на командующего армией Канады Уэйна Эйра.

"Мы оставались в Афганистане сколько могли. Мы хотели бы задержаться и спасти всех", - сообщил Эйр на пресс-конференции. Он уточнил, что всего Канадой из Афганистана было эвакуировано приблизительно 3,7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что власти Канады намерены принять у себя 20 тыс. афганских граждан из уязвимых групп населения в свете перехода республики под контроль талибов. "Талибан" (движение запрещено в РФ) заявлял, что позволит эвакуировать людей не позже 31 августа.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.