Талибы заявили, что США планировали разделить Афганистан по этническому признаку

КАИР, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты планировали в ходе вывода войск из Афганистана разделить страну по этническому признаку, однако их планы провалились из-за действий радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг представитель радикалов Шахабуддин Делавар на собрании старейшин племен в Кабуле.

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"США стремились к тому, чтобы поделить Афганистан по этническому признаку, однако в результате мудрой и взвешенной политики наших лидеров "Талибану" удалось предотвратить эту трагедию", - приводит его слова местное агентство Pajhwok.

Как подчеркнул Делавар, если бы не действия руководства талибов, в ходе вывода американских войск "Афганистан могла постигнуть та же участь, что и Сирию".

Помимо этого, представитель радикалов призвал все население страны к единству, чтобы "доказать всему миру сплоченность афганского народа и продемонстрировать, что никто не способен его разрушить"