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Мнение

"Талибан" — ИГ — "Аль-Каида": станет ли опять Афганистан плацдармом для террористов?

ЛЕБЕДЕВ Иван
ЛЕБЕДЕВ Иван 
Обозреватель ТАСС
Иван Лебедев — о связях между талибами и террористами в Афганистане и о том, как разведка США оценивает исходящую оттуда глобальную угрозу
© EPA-EFE/STRINGER

В заявлении стран "семерки", принятом во вторник по итогам экстренного онлайн-совещания по Афганистану, говорится, что они не допустят возрождения там международного терроризма. "Афганистан не должен вновь стать убежищем для террористов или источником террористических нападений против других государств", — отметили лидеры G7.

В свою очередь НАТО предупредила движение "Талибан" (запрещено в РФ), что если террористы начнут планировать атаки с афганской территории, то по ним будут нанесены удары. Рост террористической угрозы воспринимается как самая большая международная проблема, вызванная захватом власти талибами в Афганистане. Гораздо большая, чем будущее государственное устройство страны, защита прав его граждан и оказание помощи афганским беженцам.

В Вашингтоне и Брюсселе о проблеме, конечно, знают, но стараются не акцентировать на ней внимание. Ну и, как водится, иногда пытаются выдавать желаемое за действительное. Вот и президент США Джо Байден в недавнем интервью телекомпании ABC утверждал, что, когда после терактов 11 сентября 2001 года США вводили войска в Афганистан, у них было лишь две цели: уничтожить главаря террористов Усаму бен Ладена и разгромить группировку "Аль-Каида" (запрещена в РФ). "Мы сделали это", — заявил Байден.

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"Неправда", — ответили ему не только политические оппоненты из Республиканской партии, но и независимые эксперты и журналисты. Бен Ладен действительно был ликвидирован в результате успешной операции американского спецназа в пакистанском Абботабаде 2 мая 2011 года, однако "Аль-Каиду" победить до конца не удалось. Как отмечается в докладе Исследовательской службы Конгресса США от июня 2021 года, до сих пор "многие ключевые лидеры "Аль-Каиды" базируются в Афганистане, где группировка была ослаблена, но не уничтожена". "Президент Байден явно оторван от реальности", — резюмировал сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина).

Будут считать по осени?

Справедливости ради надо признать, что за 20 лет преследования "Аль-Каиды" по всему миру ей действительно был нанесен серьезный урон. Группировка лишилась финансовой поддержки и многих своих лидеров (спецслужбы США допускают, что даже Айман аз-Завахири, считающийся ее нынешним главарем, на самом деле был уничтожен в ходе одного из рейдов). Поэтому говорить, что гибель в Афганистане 2,5 тыс. американских военнослужащих и расходы, превышающие $2 трлн, были напрасными, конечно же, неправильно.

Однако миссия оказалась незавершенной. Даже постановка вопроса в форме: "Стакан наполовину пуст или наполовину полон?" — была бы неверной, поскольку у американцев вообще нет точных сведений о его содержимом. Они не знают, сколько боевиков "Аль-Каиды" осталось в Афганистане и сколько могут вернуться туда из Пакистана и других стран. "Мы не можем сообщить вам их точное количество", — сказал журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Столь же неопределенной оказалась информация, предоставленная государствами — членами Объединенных Наций для подготовки доклада Группы ООН по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями. В этом документе от июня 2021 года отмечается, что численность "Аль-Каиды" в Афганистане, включая ее ответвление "Аль-Каида на субконтиненте Индостан" (запрещена в РФ), составляет "от нескольких десятков до 500 человек". Находились они, по данным разведки, "по крайней мере в 15 провинциях, в основном на востоке, юге и юго-востоке" страны. Теперь, наверное, появятся и в других районах Афганистана, если не в самом Кабуле.

Халифы на час

Что касается экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), то ее численность в Афганистане оценивается американцами примерно в 1,5–2 тыс. человек, которые находятся в основном в восточных провинциях Кунар и Нангархар на границе с Пакистаном. ИГ, провозгласившее Афганистан "велаятом Хорасан", понесло огромные потери в Ираке и Сирии, но тоже до конца не разбито и пополняет на афганской территории свои ряды за счет наиболее радикальных боевиков, перетекающих к нему из того же "Талибана". В этом году группировка увеличила число терактов в Афганистане, направленных против иностранных войск и местных властей (взрывы в Кабуле и других городах, обстрелы базы Баграм и столичного аэропорта).

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"ИГ-Хорасан" продолжает представлять угрозу и для страны, и для более обширного региона", — говорится в докладе экспертов ООН. В нем отмечается, что главари ИГ "рассматривают афганскую территорию в качестве базы для распространения своего влияния на Центральную и Южную Азию в целях реализации проекта создания "великого халифата".

В то же время известно, что ИГ считает "Талибан" и "Аль-Каиду" своими заклятыми врагами, обвиняя их в национализме и отходе от "истинного ислама". Эти группировки преследуют разные цели и используют для этого разные методы.

"Помимо идеологических разногласий между ними продолжается борьба за влияние внутри джихадистского движения, — пишет на страницах журнала Foreign Affairs сотрудник вашингтонского Института Брукингса Дэниел Баймэн. — "Талибан", вероятно, попытается переманить командиров ИГ на свою сторону и уничтожить тех, кто откажется преклонить колени. Это нанесет еще один удар по имиджу ИГ, который и так потускнел с тех пор, как группировка лишилась последних частей своего самопровозглашенного халифата в Ираке и Сирии в 2019 году".

Залегли на дно

В свое время талибы отказались выдать бен Ладена Соединенным Штатам и все последние годы, по сути, продолжали покровительствовать "Аль-Каиде", хотя и не поддерживали ее стремление осуществлять теракты за рубежом, в том числе в США и Европе. Кстати, документы, захваченные в логове "международного террориста номер один" в Абботабаде и рассекреченные в 2015 году офисом директора национальной разведки США, свидетельствовали, что группировка замышляла также взрыв газопровода в России и теракт против американского посольства в Москве. И кто даст гарантии, что с тех пор эти планы изменились?

По оценкам американской разведки, с 1996 по 2001 год в архипелаге тренировочных лагерей "Аль-Каиды" в Афганистане прошли подготовку от 10 тыс. до 20 тыс. боевиков из разных стран, многие из которых вернулись к себе на родину, чтобы продолжить там террористическую деятельность. Можно предположить, что со временем группировка попытается восстановить хотя бы некоторые из этих лагерей.      

В докладе экспертов ООН отмечалось, что "Аль-Каида" сохранила тесные контакты с талибами благодаря близости идеологических установок, участию в совместных военных операциях, а также родственным связям. Это подтверждается еще и тем фактом, что ряд ее главарей был ликвидирован американцами на территории, подконтрольной "Талибану". Еще одно, совсем свежее, доказательство их тесных отношений — намерение талибов включить в состав совета по управлению Афганистаном главаря террористической группировки "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани, активно поддерживающего связи с "Аль-Каидой".

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Вместе с тем, по данным ооновских аналитиков, боевики "Аль-Каиды" были отправлены талибами в более отдаленные районы, "чтобы их не могли найти и нанести по ним удары". В последние годы "Аль-Каида" свела к минимуму скрытое общение с руководством "Талибана", стараясь "не высовываться", чтобы не скомпрометировать дипломатические позиции талибов при заключении в Дохе соглашения о выводе американских войск.

Что в секретных приложениях?

Однако главный вопрос заключается не в связях между талибами и "Аль-Каидой", а в том, будет ли территория Афганистана использоваться как "стартовая площадка" для террористических нападений на другие страны.

"В соответствии с соглашением между США и "Талибаном" от февраля 2020 года, по которому американские войска должны покинуть Афганистан, талибы взяли на себя обязательства не позволить "Аль-Каиде" использовать афганскую территорию", — сообщила Исследовательская служба Конгресса США.

В то же время, как уточнили эксперты ООН, имеющийся в открытом доступе текст этой договоренности не позволяет однозначно сделать вывод о том, что талибы выполнят свое обещание "сдерживать любые международные угрозы, которые будут исходить от "Аль-Каиды" в Афганистане". К соглашению, заключенному в Дохе, есть еще секретные приложения, содержание которых неизвестно.

Как бы то ни было, Пентагон в своем докладе Конгрессу в апреле 2021 года предупредил, что "Талибан" поддерживает взаимовыгодные отношения с организациями, связанными с "Аль-Каидой", и вряд ли предпримет существенные действия против этих группировок". В марте глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи в беседе с одной из американских журналисток по пути в Афганистан сказал, что, по его мнению, "Талибану" будет очень сложно предпринять шаги против "Аль-Каиды", чтобы ограничить ее возможности совершать нападения за рубежом". 

Со своей стороны эксперты ООН предположили, что "краткосрочная стратегия "Аль-Каиды", согласно оценкам, будет заключаться в том, чтобы сохранить для своих лидеров традиционную возможность находиться в безопасности на территории Афганистана". В отдаленной перспективе стратегия этой группировки, вероятно, будет направлена на то, чтобы "выждать какое-то время, а затем вновь приступить к разработке планов нападения на международные цели".

Нужны глобальные усилия

В действительности "Талибан" взял верх над Соединенными Штатами еще полтора года назад, когда подписал с ними в столице Катара соглашение о мире. Нынешний беспорядочный вывод, если не сказать бегство, американских войск из Кабула лишь закрепил победу талибов, которая одержана не только на военном, но и на пропагандистском фронте. Досадно, что "Аль-Каида" тоже примеряет на себя лавры победителя.

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"Потеря Афганистана, несомненно, затруднит контртеррористические усилия США и увеличит опасность того, что "Аль-Каида" вновь будет использовать эту страну как стартовую площадку для своих нападений, — отмечает Баймэн. — Отсутствие войск на местах и контактов с местным населением сократит объем разведывательной информации о террористах, поступающей Соединенным Штатам. Силы США и Афганистана больше не смогут помешать "Аль-Каиде" создавать свои тренировочные лагеря или штаб-квартиры".      

И все же эксперт считает, что возврат к ситуации 20-летней давности маловероятен. "Опасность возвращения "Аль-Каиды" высока, — пишет он, — но едва ли Афганистан вновь возьмет на себя роль убежища для исламских террористов, которую он играл до 11 сентября 2001 года". По мнению Баймэна, надеяться на это позволяют нынешняя слабость "Аль-Каиды", собственные интересы талибов, улучшение контртеррористической работы США, а также "глобальные усилия разведок" всех стран, направленные против "Аль-Каиды", ИГ и других джихадистских группировок.

Глобальные усилия, а проще говоря, войну против ИГ и "Аль-Каиды" придется продолжить. В конце концов, ситуация в Афганистане — это головная боль всего мирового сообщества, и решать эту проблему надо тоже сообща. Угроза-то общая.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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