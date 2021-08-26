"Талибан" — ИГ — "Аль-Каида": станет ли опять Афганистан плацдармом для террористов?

Иван Лебедев — о связях между талибами и террористами в Афганистане и о том, как разведка США оценивает исходящую оттуда глобальную угрозу

В заявлении стран "семерки", принятом во вторник по итогам экстренного онлайн-совещания по Афганистану, говорится, что они не допустят возрождения там международного терроризма. "Афганистан не должен вновь стать убежищем для террористов или источником террористических нападений против других государств", — отметили лидеры G7. В свою очередь НАТО предупредила движение "Талибан" (запрещено в РФ), что если террористы начнут планировать атаки с афганской территории, то по ним будут нанесены удары. Рост террористической угрозы воспринимается как самая большая международная проблема, вызванная захватом власти талибами в Афганистане. Гораздо большая, чем будущее государственное устройство страны, защита прав его граждан и оказание помощи афганским беженцам. В Вашингтоне и Брюсселе о проблеме, конечно, знают, но стараются не акцентировать на ней внимание. Ну и, как водится, иногда пытаются выдавать желаемое за действительное. Вот и президент США Джо Байден в недавнем интервью телекомпании ABC утверждал, что, когда после терактов 11 сентября 2001 года США вводили войска в Афганистан, у них было лишь две цели: уничтожить главаря террористов Усаму бен Ладена и разгромить группировку "Аль-Каида" (запрещена в РФ). "Мы сделали это", — заявил Байден.

"Неправда", — ответили ему не только политические оппоненты из Республиканской партии, но и независимые эксперты и журналисты. Бен Ладен действительно был ликвидирован в результате успешной операции американского спецназа в пакистанском Абботабаде 2 мая 2011 года, однако "Аль-Каиду" победить до конца не удалось. Как отмечается в докладе Исследовательской службы Конгресса США от июня 2021 года, до сих пор "многие ключевые лидеры "Аль-Каиды" базируются в Афганистане, где группировка была ослаблена, но не уничтожена". "Президент Байден явно оторван от реальности", — резюмировал сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина). Будут считать по осени? Справедливости ради надо признать, что за 20 лет преследования "Аль-Каиды" по всему миру ей действительно был нанесен серьезный урон. Группировка лишилась финансовой поддержки и многих своих лидеров (спецслужбы США допускают, что даже Айман аз-Завахири, считающийся ее нынешним главарем, на самом деле был уничтожен в ходе одного из рейдов). Поэтому говорить, что гибель в Афганистане 2,5 тыс. американских военнослужащих и расходы, превышающие $2 трлн, были напрасными, конечно же, неправильно. Однако миссия оказалась незавершенной. Даже постановка вопроса в форме: "Стакан наполовину пуст или наполовину полон?" — была бы неверной, поскольку у американцев вообще нет точных сведений о его содержимом. Они не знают, сколько боевиков "Аль-Каиды" осталось в Афганистане и сколько могут вернуться туда из Пакистана и других стран. "Мы не можем сообщить вам их точное количество", — сказал журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Столь же неопределенной оказалась информация, предоставленная государствами — членами Объединенных Наций для подготовки доклада Группы ООН по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями. В этом документе от июня 2021 года отмечается, что численность "Аль-Каиды" в Афганистане, включая ее ответвление "Аль-Каида на субконтиненте Индостан" (запрещена в РФ), составляет "от нескольких десятков до 500 человек". Находились они, по данным разведки, "по крайней мере в 15 провинциях, в основном на востоке, юге и юго-востоке" страны. Теперь, наверное, появятся и в других районах Афганистана, если не в самом Кабуле. Халифы на час Что касается экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), то ее численность в Афганистане оценивается американцами примерно в 1,5–2 тыс. человек, которые находятся в основном в восточных провинциях Кунар и Нангархар на границе с Пакистаном. ИГ, провозгласившее Афганистан "велаятом Хорасан", понесло огромные потери в Ираке и Сирии, но тоже до конца не разбито и пополняет на афганской территории свои ряды за счет наиболее радикальных боевиков, перетекающих к нему из того же "Талибана". В этом году группировка увеличила число терактов в Афганистане, направленных против иностранных войск и местных властей (взрывы в Кабуле и других городах, обстрелы базы Баграм и столичного аэропорта).

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"ИГ-Хорасан" продолжает представлять угрозу и для страны, и для более обширного региона", — говорится в докладе экспертов ООН. В нем отмечается, что главари ИГ "рассматривают афганскую территорию в качестве базы для распространения своего влияния на Центральную и Южную Азию в целях реализации проекта создания "великого халифата". В то же время известно, что ИГ считает "Талибан" и "Аль-Каиду" своими заклятыми врагами, обвиняя их в национализме и отходе от "истинного ислама". Эти группировки преследуют разные цели и используют для этого разные методы. "Помимо идеологических разногласий между ними продолжается борьба за влияние внутри джихадистского движения, — пишет на страницах журнала Foreign Affairs сотрудник вашингтонского Института Брукингса Дэниел Баймэн. — "Талибан", вероятно, попытается переманить командиров ИГ на свою сторону и уничтожить тех, кто откажется преклонить колени. Это нанесет еще один удар по имиджу ИГ, который и так потускнел с тех пор, как группировка лишилась последних частей своего самопровозглашенного халифата в Ираке и Сирии в 2019 году". Залегли на дно В свое время талибы отказались выдать бен Ладена Соединенным Штатам и все последние годы, по сути, продолжали покровительствовать "Аль-Каиде", хотя и не поддерживали ее стремление осуществлять теракты за рубежом, в том числе в США и Европе. Кстати, документы, захваченные в логове "международного террориста номер один" в Абботабаде и рассекреченные в 2015 году офисом директора национальной разведки США, свидетельствовали, что группировка замышляла также взрыв газопровода в России и теракт против американского посольства в Москве. И кто даст гарантии, что с тех пор эти планы изменились? По оценкам американской разведки, с 1996 по 2001 год в архипелаге тренировочных лагерей "Аль-Каиды" в Афганистане прошли подготовку от 10 тыс. до 20 тыс. боевиков из разных стран, многие из которых вернулись к себе на родину, чтобы продолжить там террористическую деятельность. Можно предположить, что со временем группировка попытается восстановить хотя бы некоторые из этих лагерей. В докладе экспертов ООН отмечалось, что "Аль-Каида" сохранила тесные контакты с талибами благодаря близости идеологических установок, участию в совместных военных операциях, а также родственным связям. Это подтверждается еще и тем фактом, что ряд ее главарей был ликвидирован американцами на территории, подконтрольной "Талибану". Еще одно, совсем свежее, доказательство их тесных отношений — намерение талибов включить в состав совета по управлению Афганистаном главаря террористической группировки "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани, активно поддерживающего связи с "Аль-Каидой".

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Вместе с тем, по данным ооновских аналитиков, боевики "Аль-Каиды" были отправлены талибами в более отдаленные районы, "чтобы их не могли найти и нанести по ним удары". В последние годы "Аль-Каида" свела к минимуму скрытое общение с руководством "Талибана", стараясь "не высовываться", чтобы не скомпрометировать дипломатические позиции талибов при заключении в Дохе соглашения о выводе американских войск. Что в секретных приложениях? Однако главный вопрос заключается не в связях между талибами и "Аль-Каидой", а в том, будет ли территория Афганистана использоваться как "стартовая площадка" для террористических нападений на другие страны. "В соответствии с соглашением между США и "Талибаном" от февраля 2020 года, по которому американские войска должны покинуть Афганистан, талибы взяли на себя обязательства не позволить "Аль-Каиде" использовать афганскую территорию", — сообщила Исследовательская служба Конгресса США. В то же время, как уточнили эксперты ООН, имеющийся в открытом доступе текст этой договоренности не позволяет однозначно сделать вывод о том, что талибы выполнят свое обещание "сдерживать любые международные угрозы, которые будут исходить от "Аль-Каиды" в Афганистане". К соглашению, заключенному в Дохе, есть еще секретные приложения, содержание которых неизвестно. Как бы то ни было, Пентагон в своем докладе Конгрессу в апреле 2021 года предупредил, что "Талибан" поддерживает взаимовыгодные отношения с организациями, связанными с "Аль-Каидой", и вряд ли предпримет существенные действия против этих группировок". В марте глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи в беседе с одной из американских журналисток по пути в Афганистан сказал, что, по его мнению, "Талибану" будет очень сложно предпринять шаги против "Аль-Каиды", чтобы ограничить ее возможности совершать нападения за рубежом". Со своей стороны эксперты ООН предположили, что "краткосрочная стратегия "Аль-Каиды", согласно оценкам, будет заключаться в том, чтобы сохранить для своих лидеров традиционную возможность находиться в безопасности на территории Афганистана". В отдаленной перспективе стратегия этой группировки, вероятно, будет направлена на то, чтобы "выждать какое-то время, а затем вновь приступить к разработке планов нападения на международные цели". Нужны глобальные усилия В действительности "Талибан" взял верх над Соединенными Штатами еще полтора года назад, когда подписал с ними в столице Катара соглашение о мире. Нынешний беспорядочный вывод, если не сказать бегство, американских войск из Кабула лишь закрепил победу талибов, которая одержана не только на военном, но и на пропагандистском фронте. Досадно, что "Аль-Каида" тоже примеряет на себя лавры победителя.

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