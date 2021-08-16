Падение "американского" Афганистана: катастрофа или закономерность?

Падение прозападного афганского режима и сдача всей территории страны движению "Талибан" (запрещено в России) произошли с головокружительной быстротой. Провалились абсолютно все западные прогнозы жизнеспособности афганского режима. Афганистан в очередной раз подтвердил свое прозвище "кладбища империй" — Британская империя, СССР, США и НАТО последовательно потерпели поражение в этой стране. Полному анализу этой войны, причин ее провала, возможных последствий и будущих сценариев развития Афганистана, а также роли этой войны для США, НАТО и Запада в целом в ближайшие годы будут посвящены десятки академических работ, которые выйдут в России, в странах Азии и на Западе. Мы же обратим внимание лишь на несколько ключевых тезисов, которые позволят лучше понять разворачивающийся перед нашими глазами финал 20-летней трагедии. Провал по всем фронтам Молниеносный переход Афганистана под власть движения "Талибан" еще до завершения вывода западных войск стал для США и НАТО моральной катастрофой, разом перечеркнув все результаты 20-летней войны в этой стране. Четыре генеральных секретаря НАТО — от лорда Джорджа Робертсона (1999–2003 годы) до нынешнего Йенса Столтенберга в каждом своем выступлении про Афганистан на протяжении 20 лет повторяли как мантру две одинаковые фразы: "Афганистан больше никогда не станет прибежищем мирового терроризма (имея в виду "Талибан"). НАТО никогда не оставит Афганистан на произвол судьбы". Сейчас обе эти фразы, описывавшие цели 20-летней кампании, разом утратили смысл. Свыше 30 тыс. убитых и раненых из числа военных международных сил, порядка 250 тыс. погибших гражданских жителей Афганистана, триллионы долларов западных налогоплательщиков — все было потеряно зря.

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Плюс к этому европейские страны внезапно столкнулись с угрозой нового мощного миграционного кризиса — волной бегущих от "Талибана" прозападно настроенных афганцев. Способ уйти Проиграть войну в Афганистане можно по-разному. Фактически брошенный на произвол судьбы после ухода советских войск в 1989 году просоветский режим Мохаммада Наджибуллы самостоятельно продержался еще три года. Причем пережил даже распад СССР и прекращение поставок, прежде чем утратил контроль над страной. Проамериканский режим Ашрафа Гани рассыпался еще до завершения вывода иностранных военных. Сам он бежал из страны. Что касается вывода западных войск, продолжавшегося с 29 апреля, то он лишь в мае-июне происходил в упорядоченном режиме. Уже в начале июля эвакуация отдельных объектов начала напоминать поспешное бегство, как, например, была в одну ночь брошена авиабаза в Баграме, где американские военные оставили сотни единиц различных видов вооружений, которые даже не потрудились передать афганской армии.

Описание Аэропорт Кабула © AP Photo/Rahmat Gul

По мере все ускоряющегося наступления талибов вывод западных войск превратился сначала в хаотическое отступление, а затем практически в бегство. В минувшие выходные последним объектом под контролем США и НАТО на территории Афганистана стал аэропорт Кабула, для обеспечения адекватной обороны которого и прикрытия торопливой эвакуации иностранного гражданского персонала Соединенным Штатам пришлось даже вернуть в Афганистан свыше 3 тыс. своих военных. Второй Вьетнам? Картина эвакуации из Кабула 14–15 августа не имела ничего общего с системным, спланированным и организованным выводом из Афганистана советских войск. Она гораздо больше походила на кадры панической эвакуации из столицы Южного Вьетнама — Сайгона в 1975 году американского посольства. Американские вертолеты забирали персонал и дипломатов прямо с крыши здания, к которому прямо в это время подходили войска Демократической Республики Вьетнам (Северного Вьетнама). Кадры хроники, запечатлевшие это бегство, стали символом разгрома США во Вьетнамской войне, последствия которого Соединенные Штаты переживали и осознавали в течение последующих десяти лет.

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Когда Вашингтон объявил в апреле о начале вывода войск из Афганистана, журналисты спросили Джо Байдена, возможно ли повторение трагических событий 1975 года. На это Байден ответил категорически: "Талибан" — это не северо-вьетнамская армия. Они даже отдаленно не имеют таких возможностей. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации". В чем-то он оказался прав — транспортные вертолеты, спешно перевозившие персонал посольства США из Кабула в аэропорт, садились не на крышу, а на стационарную площадку во дворе посольства, над которым поднимался черный дым от спешно сжигаемых документов, государственной символики и флагов, которые не должны были достаться "Талибану". Распад армии Наступление талибов на Кабул очень напоминает еще одно историческое событие, гораздо менее давнее. Точно также в 2014 году в Ираке быстро набиравшая силу террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ, запрещено в России) в течение двух недель молниеносным ударом взяла под контроль второй по величине город страны — Мосул. Та история в Ираке сейчас почти в точности повторилась в Афганистане.

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Подготовленные за 20 лет американскими инструкторами правительственные силы, превосходящие отряды боевиков одновременно по численности личного состава, вооружению и техническому оснащению, целыми подразделениями оставляли позиции, либо дезертируя, либо вообще вливаясь в ряды боевиков, в руки которых автоматически переходили как армейское оружие и техника, так и склады, брошенные силами США и НАТО. Локальные очаги сопротивления наиболее боеспособных правительственных сил жестоко и быстро подавлялись. Причины таких действий 150-тысячной афганской армии, которая отдала страну в лучшем случае 70 тыс. талибов, лишь частично кроются в изъянах их военной подготовки, которая была построена на ведении боевых действий по американскому шаблону при ведущей роли авиации и артиллерии. Для ведения таких операций армии была необходима отлаженная система взаимодействия и координации действий между родами войск. Поддерживать эти взаимодействие и координацию в последние годы правительственным силам помогали западные военные. Их уход серьезно подорвал логистику и всю систему управления афганских вооруженных сил. Еще более бегство учителей ударило по боевому духу правительственных войск, привыкших за 20 лет опираться на технические и командно-штабные возможности, разведданные и огневую поддержку сил США и НАТО. Однако главная проблема афганской армии проявилась в отсутствии понимания, что именно и от кого войска должны защищать. Талибы и их исламский догмат для 90% личного состава вооруженных сил страны ближе и понятнее, чем все западные ценности вместе взятые, которые стране и армии на протяжении 20 лет пытались привить США и НАТО. Более того, создававшееся все это время в Афганистане государство было страшно далеко от своих граждан. Большинство солдат и офицеров афганской армии прекрасно понимали, чего стоит их руководство и как быстро оно покинет Афганистан в критической ситуации. В этих условиях трудно обвинять армию в нежелании воевать. Афганский план Б На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году я разговорился с молодым и весьма образованным афганским журналистом по имени Ахмад, поездку которого в Варшаву в составе афганской делегации оплатил Североатлантический альянс. Ему было очень интересно поговорить с русским в НАТО — советский период в истории Афганистана он практически не застал, но про "шурави" знал очень много. Мы долго обсуждали и деятельность Североатлантического альянса в стране. Он оценивал практически все действия США и НАТО очень положительно, но при этом почему-то упорно говорил о них только в настоящем, но никак не в будущем времени. Когда я спросил его, что произойдет, когда западные войска однажды покинут Афганистан (тогда никто не прогнозировал даже даты вывода войск), он без тени сомнения ответил: "Вернутся талибы". На вопрос, как быстро, последовал ответ: "Полгода, много — год". Тогда я поинтересовался, есть ли у него, прозападного журналиста, ездящего за деньги НАТО в Европу на саммиты альянса, "план Б". "Конечно есть. На все воля Аллаха. Я правоверный мусульманин, а талибам нужны будут образованные люди", — последовал ответ. Именно в этот момент мне стало ясно, что сколько бы денег и сил США и НАТО не вложили в переобустройство Афганистана на западный манер, в долгосрочной перспективе все эти усилия обречены на провал. Афганистан не принял их. О том же, впрочем, говорили и российские эксперты, подчеркивавшие, что оккупационные власти занимаются лишь сиюминутными вопросами, в первую очередь военными, практически оставляя без внимания системные проблемы этой страны. Например, чудовищную зависимость ее крестьянства от выращивания опийного мака — сырья для наркопромышленности, продукция которой все 20 лет шла через Центральную Азию в Россию и Европу. Причем в оккупационный период производство наркотиков в разы выросло по сравнению с тем, что было в Афганистане в 90-х годах, когда у власти были талибы. Имитация демократии Кабульский режим сложился как карточный домик, поскольку, по сути, был лишь имитацией, бутафорией светского прозападного государства. Практически все органы власти, в особенности на местах, в провинциях, дублировались традиционными племенными и религиозными структурами, которые зачастую и принимали все ключевые решения. Кстати, именно с советами старейшин талибы обсуждали сдачу городов в ходе своего молниеносного наступления.

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Это же относилось и к системе субординации — вся западно-демократическая иерархия, будь то в гражданской администрации или в армии, была лишь наименее значимой верхушкой в системе социальных отношений, основы которой продолжали определяться родовыми, племенными и религиозными факторами. Экономического фундамента у демократического Афганистана также не было. Деньги на выплаты госслужащим и зарплаты силовикам шли в казну в виде иностранной помощи, доходившей до $5 млрд в год. Крестьянство оставалось в значительной степени занято в полулегальном производстве опийного мака, доходы от культивации которого в разы превышают доходы от любых других сельскохозяйственных культур. При этом во всей системе власти как на государственном, так и на провинциальном уровне процветала коррупция и воровство. Государство не могло и не хотело эффективно бороться с этой проблемой. Моральных ограничителей у чиновников практически не осталось, поскольку прозападная власть традиционно воспринималась в афганском обществе как неверная, безбожная, лишенная нравственного начала. К этому добавлялось твердое понимание и местных чиновников, и простых афганцев, что оккупационный порядок вещей не будет длиться бесконечно. Возникала психология временщика, который хочет за ограниченный отрезок времени обогатится доступными ему способами и успеть вовремя бежать, когда ситуация начнет меняться. В этих условиях нетрудно представить себе, насколько за эти последние 20 лет у людей на любых этажах власти власти в Афганистане были развязаны руки для различных злоупотреблений. Потерянное поколение ЕС тем временем спешно готовится к новому миграционному кризису. Западная администрация оставалось в Афганистане 20 лет — это целое поколение. В светских западных учебных заведениях были обучены и воспитаны тысячи юношей и девушек, десятки, а возможно, и сотни тысяч людей построили свою жизнь, получили работу, создали бизнес, направленный на обслуживание иностранного контингента и администрации. С уходом США и НАТО многие из этих людей остались и без средств к существованию, и с распавшимся на части мировоззрением. Да, у большей части населения Афганистана был свой простой внутренний "план Б" — готовность принять новую власть талибов и продолжать жить и работать с ней. Однако число людей, опасающихся расправы боевиков за сотрудничество с оккупационными властями, и тех, кто потерял всю отлаженную схему жизни, исчисляется десятками, а возможно, и сотнями тысяч. Именно эти люди формируют потоки беженцев, пытавшихся в последние месяцы уйти от наступления талибов, а в последние дни пытающихся штурмовать аэропорт Кабула, еще удерживаемый силами НАТО. Талибы не трогают этот объект, оставляя, таким образом, коридор для эвакуации всех тех, кого Запад сочтет нужным забрать. Стратегия победителя Стратегия, которой придерживаются талибы в этом году, крайне эффективна. Пользуясь моральным шоком и коллапсом афганской системы и сил безопасности, они смогли практически без боя взять целый ряд крупных объектов и городов. Освобождение из тюрем их сторонников, захват оружия, постоянная трансляция своих успехов в интернете дали радикальному движению не только огромные ресурсы и тысячи новых рекрутов, но и мощнейшее моральное превосходство над правительственными силами и над западными столицами, единственной целью которых сейчас является успешная эвакуация своих граждан.

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