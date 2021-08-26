Минтранс Великобритании рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов над Афганистаном

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта Великобритании выпустило постановление, в котором содержится рекомендация авиакомпаниям избегать полетов над воздушным пространством Афганистана на малой высоте. Об этом глава ведомства Грант Шэппс сообщил в четверг в своем Twitter .

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

"На фоне шокирующих кадров из Афганистана сегодня я издал распоряжение, которое рекомендует авиакомпаниям избегать афганского воздушного пространства на высоте меньше 25 тыс. футов (7,6 км)", - написал он.

Как уточнил телеканал Sky News, большинство британских авиаперевозчиков прекратили совершать полеты над Афганистаном еще с 15 августа после захвата власти в Кабуле боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По информации СМИ, возле аэропорта Кабула в четверг произошли два взрыва, за которыми последовала перестрелка. В результате погибли не менее 15 человек, не меньше 70 получили ранения. Среди погибших могут быть иностранные военные.