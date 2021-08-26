Великобритания продолжит эвакуацию после взрывов в Кабуле

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании продолжат операцию по эвакуации из Афганистана своих подданных и помогавших им афганцев даже после двух взрывов в Кабуле. Об этом в четверг заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета, созванного для обсуждения ситуации в Афганистане.

"Хочу подчеркнуть, что мы собираемся продолжить операцию. В любом случае мы подходим к ее завершению. Очевидно, атака показала важность того, что мы должны проводить эту операцию как можно эффективнее и в максимально сжатые сроки", - сказал он.