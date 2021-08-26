WSJ: не менее четырех военных США погибли в результате взрыва в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере четверо американских военнослужащих погибли при взрывах в Кабуле. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

По его данным, посол США в Афганистане сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре американских морских пехотинца. Еще трое военнослужащих пострадали.

Пентагон подтвердил, что несколько военных США погибли при теракте.

"Мы можем подтвердить, что ряд военных США погибли сегодня в результате атаки на аэропорт Кабула. Другим оказывают медицинскую помощь. Мы также осведомлены о том, что ряд афганцев стали жертвой этого чудовищного нападения", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.