"Талибан" охраняет объекты ООН в Афганистане

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в России) охраняет объекты ООН в Афганистане, заявил в четверг на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, в международной организации исходят из того, что именно фактические власти страны несут ответственность за безопасность учреждений.

"Снаружи ответственность по охране объектов несут де-факто власти - "Талибан". Везде власти, контролирующие территории, ответственны за обеспечение безопасности персонала ООН, - сказал он. - Афганская национальная полиция и другие [охраняли] комплекс ООН. Но события последней недели изменили ситуацию. Они [талибы] несут ответственность по поддержанию безопасности объектов, персонала ООН. <...> Эта ответственность основана на международном праве, они являются де-факто властями, ответственными за обеспечение неприкосновенности наших объектов". Дюжаррик также подтвердил, что "Талибан" согласился предоставить доступ временно перемещенных лиц к продовольственной помощи ООН.

На вопрос о влиянии взрывов около аэропорта Кабула на гуманитарную миссию организации, Дюжаррик отметил: "Это может оказать влияние и может не оказать. Ситуация в целом вызывает беспокойство. Беспокоит с точки зрения страдания людей, того, как это может повлиять на гуманитарную ситуацию". "Ситуация развивается очень быстро", - сказал представитель генсека.

Взрывы в Кабуле, произошедшие в результате самоподрывов смертников, имели место возле отеля "Барон" в 400 м от воздушной гавани, где находятся британские специалисты, а также возле небольшого военного лагеря близ территории аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Каждый из по меньшей мере двух взрывов происходил при большом скоплении людей, преимущественно афганцев.