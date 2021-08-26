Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию в Афганистане на фоне информации о взрыве в Кабуле

ТЕГЕРАН, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг первые телефонные переговоры с новым главой МИД Ирана Амиром Абдоллахияном, в ходе которых обсуждалась ситуация в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Главы МИД Ирана и РФ в ходе разговора подтвердили намерение развивать взаимное сотрудничество в различных областях и продолжать консультации по региональным и международным вопросам, а также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "российская сторона поздравила Абдоллахияна с назначением на пост министра иностранных дел".

Абдоллахиян был в среду утвержден Меджлисом (парламентом) Ирана в качестве главы МИД после выдвижения его кандидатуры президентом Эбрахимом Раиси. За нового министра проголосовали 270 депутатов из 286.

По информации СМИ, в аэропорту Кабула в четверг произошли два взрыва, за которыми последовала перестрелка. В результате погибли не менее 15 человек, не менее 70 получили ранения. Согласно сообщениям, смертники подорвали взрывные устройство у ворот аэропорта. Среди погибших могут быть иностранные военные.