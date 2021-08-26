США предполагают, что террористические атаки в Кабуле продолжатся

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что террористы продолжат совершать нападения в Кабуле. Об этом заявил на брифинге в четверг глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Мы полагаем, что они [террористы] хотят продолжать эти нападения, и мы ожидаем, что эти атаки продолжатся", - сказал он.

При этом власти США намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на теракт.

"Позвольте мне пояснить. Хотя мы огорчены в связи с гибелью людей, как американцев, так и афганцев, мы продолжаем выполнять миссию. Наша миссия заключается в эвакуации граждан США, граждан третьих стран, держателей специальной иммиграционной визы, сотрудников посольства США и оказавшихся под угрозой афганцев. Несмотря на атаку, мы продолжаем миссию", - сказал Маккензи.

По меньшей мере тысяча американских граждан, ожидающих эвакуации, остаются на территории Афганистана, добавил он.

"Нашей основной задачей остается эвакуация американцев, граждан других стран, держателей специальной иммиграционной визы, сотрудников посольства США и афганцев", - указал он. "Как заявил вчера госсекретарь США, мы считаем, что [на территории Афганистана] остаются около тысячи, вероятно, не более тысячи американских граждан, ожидающих эвакуации", - заявил Маккензи.