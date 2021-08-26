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Теракт возле аэропорта в Кабуле
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США пока не могут подтвердить информацию о новых взрывах в Кабуле

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США пока не может подтвердить информацию о новых взрывах, которые могли быть совершены в столице Афганистана. Об этом сообщил в четверг глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, выступая на брифинге перед журналистами в Пентагоне.

Его попросили подтвердить сведения о третьем и четвертом взрывах, прозвучавших в четверг в Кабуле. "Что касается других нападений в Кабуле, то мы пока не смогли проверить эту информацию <...> Я не могу подтвердить, что были другие нападения в Кабуле сегодня, вдали от аэропорта", - отметил генерал.

Теги
АфганистанСШАТеракт возле аэропорта в Кабуле
Теракт возле аэропорта в Кабуле
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