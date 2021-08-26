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Теракт возле аэропорта в Кабуле
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Байден сделает заявление в связи с терактами в Кабуле

Байден выступит с речью по Афганистану в 17:00 по местному времени (00:00 мск) - Белый дом.

 

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Теракт возле аэропорта в Кабуле
Теракт возле аэропорта в Кабуле
При теракте в Кабуле погибли 12 американских военных
Еще 15 пострадали
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