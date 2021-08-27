ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. США не верят представителям "Талибана" (радикальное движение, запрещено в РФ), но продолжат координировать с ними свои действия при проведении эвакуации из Афганистана. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это не вопрос доверия или отношения к талибам как к равным партнерам, никто этого не предлагает", - указала она, отвечая на вопрос о судьбе дальнейшей координации США с "Талибаном". "Поскольку талибы контролируют большую часть страны, включая периметр безопасности вокруг аэропорта, мы должны координировать с ними свои действия для того, чтобы вывезти людей. Мы продолжим делать это", - заключила она.

США не считают, что талибы знали о подготовке теракта в Кабуле, заявил Белый дом. Также США продолжат координацию с "Талибаном" и после 31 августа для эвакуации людей.