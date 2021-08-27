Санду назвала главной задачей возвращение в страну граждан Молдавии

"Сейчас главная цель - вернуть домой граждан Молдавии, которые были вынуждены уехать в поисках лучшей жизни", - сказала Санду, открывая торжества. При этом она отметила, что главный путь развития для страны - евроинтеграция, которая, по ее словам, не мешает сотрудничать с другими странами.

Президент пообещала перестроить страну, сделав ставку на ее главный ресурс, - людей. "Правительство предложит новый проект страны, мы предлагаем работать вместе, у нас есть возможность вместе реализовать проект очистки государственных институтов от коррупции, мы построим настоящее правовое государство, научимся уважать закон", - сказала она. По ее словам, основные инвестиции будут направлены в образование и инфраструктуру, создание рабочих мест и подъем экономики.

Как прошел День независимости

Торжества по случаю юбилея независимости начались в Кишиневе с опозданием на час из-за того, что приглашенные на них президенты Румынии и Украины Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский не смогли прилететь утром в молдавскую столицу из-за сильного тумана. Несмотря на задержку, мероприятие все равно пришлось начать без них - из зарубежных гостей вместе с Санду на центральную площадь вышел глава Польши Анджей Дуда, который прилетел накануне. Позже к ним присоединились и Зеленский с Йоханнисом.

После речи Санду начался военный парад, который за 30 лет независимости республики проводится в третий раз. В нем приняли участие 1 300 офицеров и солдат, представляющих национальную армию, МВД и Пограничную полицию. От показа военной техники в этом году решили отказаться из соображений экономии и карантинных мер. Все участники парада прошли вакцинацию. Также сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста требовали от тех, кто пришел посмотреть парад с трибун. Чтобы уменьшить число зрителей, власти предупредили, что торжества на главной площади будут транслировать сразу несколько телеканалов. К празднованию присоединилась и православная церковь - после завершения парада во всех церквях и храмах страны зазвонили колокола.

Праздничные мероприятия проходят в пятницу не только в Кишиневе, но и в остальных городах Молдавии, где организованы концерты, выставки и ярмарки. Из-за пандемии власти решили максимально сократить программу, чтобы обеспечить безопасность граждан. В частности, из этих соображений отказались от традиционных вечерних гуляний. За общественным порядком и соблюдением санитарных требований в ходе праздника следят около пяти тысяч сотрудников полиции.

В августе в Молдавии возобновился рост заболеваемости COVID-19. Если в июле в республике ежедневно регистрировали не больше 100 новых случаев, то в последние дни этот показатель превышает 500 в день. При этом в стране ранее были отменены почти все действовавшие санитарные ограничения. Местных жителей обязали только носить маски в закрытых помещениях в общественных местах, а организации - не допускать столпотворений.