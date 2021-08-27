СМИ: силы самообороны Японии смогли эвакуировать из Афганистана только одного японца

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Самолет Сил самообороны Японии в пятницу эвакуировал из Афганистана лишь одного японца, который смог попасть в аэропорт Кабула. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщил телеканал NHK .

Отмечается, что Афганистан также покинули японские дипломаты и военнослужащие, которые прибыли в страну для проведения этой операции. Сведений о том, почему был эвакуирован лишь один гражданин Японии, не приводится.

По данным агентства Kyodo, правительство Японии намерено 27 августа завершить вывоз из Афганистана своих граждан, а также местных жителей, работавших в японских представительствах. Эвакуации ожидают около 500 человек.

"Талибан" (движение запрещено в РФ) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.