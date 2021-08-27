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Смена власти в Афганистане
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Глава дипломатии ЕС и глава МИД Ирана обсудили ядерную сделку и ситуацию в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с новым главой МИД Ирана Амиром Абдоллахияном ситуацию в Афганистане и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС.

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"Верховный представитель Боррель и новый министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян обсудили отношения ЕС и Ирана в контексте изменений в иранском правительстве, путь вперед для СВПД, а также последние события в Афганистане, включая их региональные и гуманитарные последствия", - говорится в заявлении.

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