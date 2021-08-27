Иран готов провести в Тегеране встречу глав МИД стран - соседей Афганистана

ТЕГЕРАН, 27 августа. /ТАСС/. Иранская сторона готова провести встречу министров иностранных дел стран - соседей Афганистана в Тегеране. Об этом написал в пятницу в Twitter глава департамента Западной Азии МИД Ирана Расул Мусави.

"Иран приветствовал идею министра иностранных дел Пакистана [Мехмуда Куреши] о проведении заседания стран - соседей Афганистана на уровне министров иностранных дел и заявил о готовности провести ее в Тегеране", - отметил он. Уровень встречи дипломат не уточнил.

Куреши прибыл в Тегеран в четверг во главе пакистанской делегации для обсуждения афганской проблемы и других вопросов, представляющих взаимный интерес. Глава МИД Пакистана был принят президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также провел встречу с иранским министром иностранных дел Амиром Абдоллахияном.

"Талибан" (движение запрещено в РФ) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.