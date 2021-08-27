Талибы заявили, что не получили ответа от сопротивления в Панджшере на предложение мира

"Там есть всего два человека, которые хотят войны, - это [вице-президент Афганистана Амрулла] Салех и [возглавивший сопротивление Ахмад] Масуд. У нас и с ними нет никаких проблем. Мы много раз говорили им, что намерены решить этот вопрос мирным путем, путем переговоров. Но ответа от них мы так и не дождались. Если же в итоге они так и не согласятся на наши мирные предложения, то и это не станет для нас проблемой. Сейчас мы способны взять Панджшер", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер.