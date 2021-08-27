В Белом доме заявили, что США и союзники пока не собираются признавать "Талибан"

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники не собираются в ближайшее время признавать за радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), захватившим власть в Афганистане, какой-либо законный статус. Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Думаю, должно быть предельно четкое понимание, что нет никакой спешки в признании ["Талибана"] в любом качестве Соединенными Штатами или любыми международными партнерами", - сказала она.