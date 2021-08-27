США после ухода из Афганистана передадут аэропорт Кабула "афганскому народу"

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Военные США с уходом из Афганистана 31 августа передадут контроль над аэропортом Кабула "афганскому народу". Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, не уточнив, кого в Вашингтоне считают представителями такового.

"После ухода мы передадим аэропорт афганскому народу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто будет управлять воздушным потоком и обеспечивать безопасность аэропорта в будущем.

Прайс добавил, что "к концу дня 31 августа американских военных там не будет".

Представитель Госдепартамента также не ответил на вопрос, будет ли аэропорт закрыт или сократит объем операций после 31 августа. "Как я уже сказал, мы передадим аэропорт афганскому народу, мы уже не будем решать, как он будет работать", - сказал Прайс.