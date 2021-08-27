Зеленский вылетит в США 30 августа

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вылетит из Киева в Вашингтон 30 августа. Об этом сообщил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Встреча Зеленского с президентом Байденом запланирована на 31 августа. Следовательно, вылетит он 30 августа", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в четверг в Вашингтоне проходила активная подготовка к визиту Зеленского и его встрече с американским коллегой. "По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба.

В то же время руководитель украинской службы радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Мирослава Гонгадзе сообщила, что официальной программы визита Зеленского в США пока нет. По ее словам, пресс-конференции по итогам встречи Зеленского и Байдена не будет. Гонгадзе рассказала, что после встречи с Байденом украинский президент выступит в одном из музеев в Вашингтоне и посетит Стэнфордский университет, где запланировано его выступление и встреча с руководителями технологических гигантов.

Изначально ожидалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Позднее Кулеба сообщал, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США, которая теперь предусматривает переговоры лидеров двух стран с глазу на глаз. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила в пятницу, что Байден примет в Белом доме украинского коллегу на следующей неделе.