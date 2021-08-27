Госдепартамент: американцы из числа гражданских лиц при теракте в Кабуле не пострадали

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. США не располагают данными, что среди погибших и пострадавших в результате теракта в аэропорту Кабула могли быть американцы из числа гражданских лиц. Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь Пентагона Нед Прайс.

"Мы провели проверку. По ее результатам мы не располагаем данными, что среди пострадавших были американцы из числа гражданских лиц, как частные лица, так и состоящие на государственной службе", - сказал он.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошел теракт, устроенный смертниками из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По последним данным, в результате теракта погибли больше 200 человек, в основном афганцы. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило произошедшее и также пообещало привлечь виновных к ответственности.