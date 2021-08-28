МИД Словакии сообщил, что талибы воспрепятствовали эвакуации 20 афганцев

ПРАГА, 28 августа. /ТАСС/. Патруль движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) воспрепятствовал эвакуации 20 граждан Афганистана, которые норвежским вывозным рейсом должны были быть доставлены из Кабула в Тбилиси, а затем ожидавшим их там спецбортом - в Словакию. Об этом сообщил в пятницу вечером на своей странице в Facebook министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

"Группа, состоящая из 20 афганцев, которым мы [МИД Словакии в результате переговоров с Норвегией] организовали место в норвежском самолете, [не смогла] пройти через контролируемый "Талибаном" КПП [перед входом в международный аэропорт Кабула], - отметил он. - Мы информировали в прошлые дни, что приложили максимум усилий, чтобы афганским родственникам наших граждан помочь попасть в Словакию… Этой группе не удалось пройти через КПП "Талибана".

Талибы, по словам Корчока, угрожали оружием афганцам, подлежащим эвакуации в Словакию. "Талибан", таким образом, нарушил собственное обещание, что позволит [осуществлять эвакуацию из Кабула] до 31 августа", - подчеркнул глава словацкой дипломатии.