Белый дом заявил, что США вскоре перейдут к сокращению контингента в Кабуле

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие дни перейдут к сокращению численности своих войск в столице Афганистана с целью завершить операцию по эвакуации людей из Кабула к 31 августа. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

"Военнослужащие ясно дали понять президенту [США Джо Байдену], что они привержены продолжению этой миссии, спасению жизней, эвакуации большего числа людей из страны в ближайшие дни и завершению своей миссии к 31 [августа]. Это также означает переход к фазе вывода войск, так что в ближайшие пару дней произойдет сокращение численности военнослужащих", - отметила она.

Пресс-секретарь напомнила, что вероятна еще одна террористическая атака в Кабуле, поэтому "принимаются максимальные меры по защите сил в аэропорту Кабула и в прилегающих районах". "Угроза сохраняется, и она активна. Именно наши войска по-прежнему находятся в опасности, причем каждый день", - добавила Псаки. По ее словам, вывод американских военнослужащих, который завершится вместе с операцией, - "самая опасная часть миссии".

Официального представителя президента США также попросили пояснить, что Байден имел в виду, когда говорил, что США выследят террористов и заставят их заплатить за теракт в аэропорту Кабула, в результате которого погибли американские военнослужащие. "Я думаю, вчера он ясно дал понять, что не хочет, чтобы они больше жили на Земле", - отметила она.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошел теракт, устроенный смертниками из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По последним данным, в результате погибли 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) осудило произошедшее и также пообещало привлечь виновных к ответственности.