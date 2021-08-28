Посольство США вновь призвало американцев не ездить в аэропорт Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Посольство США в Афганистане вновь обращается к соотечественникам с просьбой не пытаться попасть в аэропорт Кабула и не приближаться к контрольно-пропускным пунктам, организованным у афганской воздушной гавани, из-за угроз безопасности. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в пятницу на сайте дипмиссии.

Отмечается, что американским гражданам "следует немедленно покинуть" три контрольно-пропускных пункта воздушной гавани столицы Афганистана: северные и восточные ворота, один из главных входов на территорию аэропорта, а также вход у здания нового министерства внутренних дел. Характер угроз в сообщении дипмиссии не раскрывается.

Аналогичное уведомление для дипломатов было опубликовано в среду, а на следующий день, 26 августа, возле здания аэропорта Кабула был осуществлен теракт. По последним данным, в результате теракта погибли больше 200 человек, в основном афганцы. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) осудило произошедшее и также пообещало привлечь виновных к ответственности.