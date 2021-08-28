СМИ: Пакистан согласился принять эвакуируемых из Афганистана пассажиров

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Пакистан согласился принять до 4 тыс. транзитных пассажиров, эвакуируемых из Афганистана в другие страны, но на короткий срок. Как сообщает в субботу телеканал Geo TV со ссылкой на источники, такие пассажиры будут доставлены только в Исламабад, при этом аэропорты Карачи и Лахора будут находиться в резерве.

По данным источников, транзитные пассажиры из Афганистана будут оставаться в Исламабаде на непродолжительное время, после чего они будут переправлены в другие страны. В гостиницах Исламабада эти лица будут размещаться только в экстренных случаях и за свой счет.

Посольство США запросило у Исламабада разрешение на транзит пассажиров трех категорий для помощи в эвакуации, которая заканчивается 31 августа. Эти категории включают американских граждан, граждан Афганистана, а также граждан других стран.

Как сообщает телеканал, ранее планировалось, что транзитные пассажиры из Афганистана будут доставляться и в Карачи. Но, как сообщили в субботу источники, центральное правительство решило приостановить решение об использовании карачинского аэропорта в этих целях.