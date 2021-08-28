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Смена власти в Афганистане

NYT: США взорвали последнюю за пределами аэропорта в Кабуле базу ЦРУ в Афганистане

Речь идет об аванпосте Eagle Base, на территории которого силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку
© Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine Corps via AP

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Власти США уничтожили с помощью контролируемого взрыва последний опорный пункт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) за пределами аэропорта в Кабуле. Как в пятницу сообщила газета The New York Times, речь идет об аванпосте Eagle Base, на территории которого силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку.

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В ходе работ были уничтожены служебные документы, компьютерные жесткие диски и другое важное оборудование, чтобы не допустить их попадание в руки радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Подрыв аванпоста был осуществлен "спустя несколько часов после теракта в аэропорту Кабула в четверг", но решение не связано с этими событиями, оно было спланировано заранее.

Демонтаж объекта был сложной задачей, рассказал один из подрядчиков ЦРУ. База была "спроектирована так, чтобы в нее было невозможно проникнуть", указывает газета. Стены вокруг нее достигали высоты в 3 м.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками из группировки "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). По последним данным, в результате теракта погибли 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" осудило произошедшее, а также пообещало привлечь виновных к ответственности.

Ранее президент Байден заявлял, что планирует завершить вывод американских войск из Афганистана и операцию по эвакуации граждан к 31 августа.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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