Джонсон и Меркель обсудили выработку общего подхода к отношениям с правительством талибов

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили развитие ситуации в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии главы британского правительства.

"Премьер-министр и канцлер согласились сотрудничать вместе с партнерами по Группе семи (G7) для создания дорожной карты в отношениях с любым новым афганским правительством. Эта тема обсуждалась на последней встрече лидеров G7. Премьер-министр подчеркнул, что признание [движения] "Талибан" (запрещено в РФ) и любое взаимодействие с ним будут зависеть от того, гарантируют ли они безопасный выезд из страны всем, кто хочет покинуть Афганистан, и будут ли они уважать права человека", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что Лондон и Берлин "согласились с необходимостью в ближайшие недели прикладывать все имеющиеся международные усилия во избежание гуманитарного кризиса в Афганистане".