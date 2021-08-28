DM: британский генерал считает неизбежным сотрудничество страны с талибами для борьбы с ИГ

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Великобритания должна будет наладить сотрудничество с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы противостоять террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как пишет в субботу газета Daily Mail , с такими утверждениями выступил бывший командующий Объединенными вооруженными силами Соединенного Королевства Ричард Бэрронс.

По его словам, Великобритания и США изначально сотрудничали с афганскими разведывательными службами с целью выявления террористов и впоследствии их уничтожения с помощью беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). "Итак, это означает, что мы собираемся в конечном итоге сотрудничать не только с США, но и в будущем с "Талибаном", чтобы справиться с ИГ", - сказал британский генерал.

Бэрронс выразил уверенность, что ИГ представляет угрозу для Великобритании как внутри страны, так и для ее интересов за рубежом. "Мы собираемся обозначить общую задачу с США и, я думаю, даже с "Талибаном", чтобы бороться с этой ужасной группировкой столько времени, сколько потребуется, чтобы ее нейтрализовать", - добавил он.

Военные США ранее провели спецоперацию против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением ИГ в Афганистане, который занимался организацией нападений. Согласно предварительной оценке, он был уничтожен, следует из распространенного в пятницу письменного заявления представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошел теракт, устроенный террористами ИГ. По последним данным, в результате погибли больше 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" осудило произошедшее и также обещало привлечь виновных к ответственности.